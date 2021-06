Star Citizen, uno spettacolare video diario per l’alpha 3.14: Life Among the Clouds – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 25 giugno 2021) Star Citizen torna a mostrarsi con uno spettacolare video diario da parte degli sviluppatori per l’alpha 3.14, che mostra varie novità con Life Among the Clouds.. Star Citizen torna a mostrarsi con un video diario di Cloud Imperium Games incentrato sugli aggiornamenti applicati al gioco nel corso della primavera, avendo raggiunto lo stadio di alpha 3.14 come dimostrato dagli sviluppatori. Vediamo dunque diversi miglioramenti ed evoluzioni applicate a Star ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 25 giugno 2021)torna a mostrarsi con unoda parte degli sviluppatori per3.14, che mostra varie novità conthe..torna a mostrarsi con undi Cloud Imperium Games incentrato sugli aggiornamenti applicati al gioco nel corso della primavera, avendo raggiunto lo stadio di alpha 3.14 come dimostrato dagli sviluppatori. Vediamo dunque diversi miglioramenti ed evoluzioni applicate a...

Advertising

misteruplay2016 : Star Citizen in un video che mostra le novità in arrivo con l’alpha 3.14 - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Un video di #StarCitizen mostra le novità in arrivo con l'alpha 3.14. - Eurogamer_it : Un video di #StarCitizen mostra le novità in arrivo con l'alpha 3.14. - StarCitizenIta : Oggi l'articolo riproposto è: Guida Galattica: Il Sistema Min Min, il Sistema Oscuro. Scoprite la storia e le pecul… - garbage_citizen : RT @xWiseGirl: Crossover tra MCU e Star Wars con il portachiavi di Grogu messo alla borsa di Captain Marvel -