Salernitana | trasferito capitale sociale a un trust finalizzato a vendita club

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA COMUNICATO SALERNITANA: TRASFERITO CAPITALE SOCIALE A UN TRUST FINALIZZATO ALLA VENDITA DEL CLUB #SkySport #Salernitana - DiMarzio : #SerieA | #Salernitana, trasferito il capitale sociale a un trust finalizzato alla vendita del club: il comunicato - cicciopuz : RT @DiMarzio: #SerieA | #Salernitana, trasferito il capitale sociale a un trust finalizzato alla vendita del club: il comunicato https://t… - _vincentlab : RT @SkySport: ULTIM'ORA COMUNICATO SALERNITANA: TRASFERITO CAPITALE SOCIALE A UN TRUST FINALIZZATO ALLA VENDITA DEL CLUB #SkySport #Salerni… - Emanuel70123144 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Salernitana, trasferito il capitale sociale a un trust finalizzato alla vendita del club: il comunicato https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana trasferito

ItaSportPress

dichiarano di averle loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all'intero capitale sociale della U. S.1919 S.r.l. al trust2021 finalizzato alla ...... Sotto processo per 7 anni perché assenteista: ma l'Asl lo aveva. Assolto. "Mi cercavano ... A centro pagina:, si parte da un'offerta di 50 milioni di euro. Oggi la società ...Comunicato ufficiale del club granata che, come da regolamento, non poteva restare di proprietà di Claudio Lotito, che è patron anche della Lazio.La Salernitana ha deciso di affidarsi a un trust per risolvere il nodo della multiproprietà e poter procedere all'iscrizione alla prossima Serie A ...