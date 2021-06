Nuoto, Settecolli 2021: i tempi del pomeriggio. Pellegrini rimane la più veloce nei 50 dorso (Di venerdì 25 giugno 2021) Vanno progressivamente a diminuire i tempi della cinquantottesima edizione del trofeo Settecolli di Roma. Dopo le batterie lente del mattino, è il momento di quelle intermedie. Si comincia con i 100 metri dorso, e ci si avvicina a tempi più performanti: è l’indiano Srihari Nataraj il migliore delle due batterie in 53.90, battendo l’israeliano Ron Polonsky e Victor Morciano in 56.40; il miglior azzurro è però Mattia Alessandro, sesto nell’altra batteria in 56.08. Nei 50 dorso femminile, resiste il miglior tempo mattutino di Federica Pellegrini (28.43); nelle batterie pomeridiane la migliore ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Vanno progressivamente a diminuire idella cinquantottesima edizione del trofeodi Roma. Dopo le batterie lente del mattino, è il momento di quelle intermedie. Si comincia con i 100 metri, e ci si avvicina apiù performanti: è l’indiano Srihari Nataraj il migliore delle due batterie in 53.90, battendo l’israeliano Ron Polonsky e Victor Morciano in 56.40; il miglior azzurro è però Mattia Alessandro, sesto nell’altra batteria in 56.08. Nei 50femminile, resiste il miglior tempo mattutino di Federica(28.43); nelle batterie pomeridiane la migliore ...

