"Mascherine obbligatorie fino al 31 luglio" La regione ha deciso. (Di sabato 26 giugno 2021) Variante Delta in aumento e vaccinazioni a rilento hanno portato una regione a prendere un'importante decisione. Vediamo subito di cosa si tratta! In queste ultime settimane c'è preoccupazione per quanto riguarda la cosiddetta variante Delta. I casi di contagio legati a questa variante sono in aumento e con le vaccinazioni a rilento, dalla Campania arriva l'allarme. Sono sì arrivate le rassicurazioni del ministro della salute Roberto Speranza, ma sembra non essere sufficiente. Queste sono le sue parole: Noi siamo stati tra i primi Paesi del mondo a disporre una misura molto restrittiva per il Paese in cui per la prima volta è stata riscontrata questa variante, ...

