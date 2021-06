Ma quale razzismo: ecco il vero motivo per cui vogliono un’Italia in ginocchio (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – Stando a quanto sta filtrando sulla stampa, gli azzurri hanno deciso: al calcio di inizio della partita contro l’Austria, la Nazionale italiana non si metterà in ginocchio. Di più: stasera capitan Bonucci dovrebbe spiegare il motivo che ha portato a questa scelta. All’Italia era stata chiesta uniformità: o tutti in piedi o tutti in ginocchio; meglio evitare la confusione registrata nella gara contro il Galles. Insomma, pare che Enrico Letta e Claudio Marchisio – i talebani dell’«antirazzismo» pallonaro – dovranno mettersi il cuore in pace: non ci sarà alcuna sottomissione ai diktat del fanatismo di Black ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – Stando a quanto sta filtrando sulla stampa, gli azzurri hanno deciso: al calcio di inizio della partita contro l’Austria, la Nazionale italiana non si metterà in. Di più: stasera capitan Bonucci dovrebbe spiegare ilche ha portato a questa scelta. All’Italia era stata chiesta uniformità: o tutti in piedi o tutti in; meglio evitare la confusione registrata nella gara contro il Galles. Insomma, pare che Enrico Letta e Claudio Marchisio – i talebani dell’«anti» pallonaro – dovranno mettersi il cuore in pace: non ci sarà alcuna sottomissione ai diktat del fanatismo di Black ...

Advertising

FALL2WELL : RT @mishingallifrey: “Non inginocchiarsi non vuol dire non combattere il razzismo” allora mi spiegassero per quale motivo gli pesa così tan… - enfperalta : perché dite sempre 'il razzismo/sessismo/omofobia ecc è una cosa seria'? tutti facciamo gesti discriminatori, anche… - cardinale_anna : @francofrediani1 @lorenzotosa Mondo nel quale spesso il razzismo è stato molto presente. - winemvm : RT @mishingallifrey: “Non inginocchiarsi non vuol dire non combattere il razzismo” allora mi spiegassero per quale motivo gli pesa così tan… - blvcktokyo : @paprika_dolce @andRanaldi @perchetendenza @Corriere Imporre il proprio pensiero? Ma te stai fuori come un balcone… -