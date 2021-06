M5S, il “Vaffa” di Conte a Grillo. Fallisce la mediazione dei big, lunedì Giuseppi parlerà (Di venerdì 25 giugno 2021) Qualcuno nel M5S lo ha già definito, senza tanti giri di parole, il “Vaffa Day” di Giuseppe Conte. E c’è chi giura che l’avvocato di Volturara Appula sia davvero a un passo dall’addio alla leadership del Movimento 5 Stelle, dopo le bordate arrivate da Beppe Grillo durante l’assemblea di giovedì con i parlamentari M5S. L‘annuncio dovrebbe arrivare lunedì, in una conferenza stampa che lo vede già al lavoro sul discorso per spiegare le sue ragioni. L’ex premier, racconta chi ha avuto modo di sentirlo, racconta la ricostruzione dell’Adnkronos, sarebbe molto deluso, soprattutto dal punto di vista umano. Convinto che un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Qualcuno nel M5S lo ha già definito, senza tanti giri di parole, il “Day” di Giuseppe. E c’è chi giura che l’avvocato di Volturara Appula sia davvero a un passo dall’addio alla leadership del Movimento 5 Stelle, dopo le bordate arrivate da Beppedurante l’assemblea di giovedì con i parlamentari M5S. L‘annuncio dovrebbe arrivare, in una conferenza stampa che lo vede già al lavoro sul discorso per spiegare le sue ragioni. L’ex premier, racconta chi ha avuto modo di sentirlo, racconta la ricostruzione dell’Adnkronos, sarebbe molto deluso, soprattutto dal punto di vista umano. Convinto che un ...

