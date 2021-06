LIVE F1 | GP Stiria 2021 in DIRETTA | rischio pioggia a Spielberg Ferrari osservata speciale

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’OLANDA DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 14.31 Sono stati modificati i cordoli in alcuni punti. Ricordiamo infatti le modifiche apportate in curva 6, la prima delle due verso sinistra del secondo settore. 14.28 Attenzione ai limiti della pista. Le ultime due curve e le prime due sono i punti più critici per tutti i protagonisti. Nel tracciato austriaco è facile andare oltre alla linea bianca del tracciato con le 4 ruote. 14.25 Sono ben otto i piloti in attività che vantano almeno un podio al Red Bull Ring tra il GP d’Austria e quello di, la regione in cui snoda ...