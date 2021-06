Giovanni Ciacci e l’improvviso addio alla televisione (Di venerdì 25 giugno 2021) Giovanni Ciacci dice addio alla tv: l’annuncio improvviso durante l’ultima puntata di “Ogni Mattina”. Adriana Volpe senza parole Giovanni Ciacci lascia la tv e ha intenzione di ritirarsi anche dai social per dedicarsi ad una vita più riservata. La decisione, comunicata questa quest’oggi nell’ultima puntata di “Ogni Mattina”, è stata del tutto improvvisa e ha lasciato tutti senza parole. In primis Adriana Volpe, con cui ha collaborato nella conduzione del noto programma mattutino di TV8. La Volpe, come gli altri lavoratori del programma, non sapeva nulla e non si aspettava che il suo ... Leggi su zon (Di venerdì 25 giugno 2021)dicetv: l’annuncio improvviso durante l’ultima puntata di “Ogni Mattina”. Adriana Volpe senza parolelascia la tv e ha intenzione di ritirarsi anche dai social per dedicarsi ad una vita più riservata. La decisione, comunicata questa quest’oggi nell’ultima puntata di “Ogni Mattina”, è stata del tutto improvvisa e ha lasciato tutti senza parole. In primis Adriana Volpe, con cui ha collaborato nella conduzione del noto programma mattutino di TV8. La Volpe, come gli altri lavoratori del programma, non sapeva nulla e non si aspettava che il suo ...

Advertising

jemecasse1 : un tributo a giovanni ciacci - CarlottaEsse : Giovanni Ciacci: 'tornerò in tv solo per un evento importante, più importante di Sanremo' E io che oltre a 'detto… - Fortuna18473849 : RT @infotommizorzi: VIDEO | Storie di Tommaso su Giovanni Ciacci - zazoomblog : Tommaso Zorzi ironizza sull’addio di Giovanni Ciacci alla tv - #Tommaso #Zorzi #ironizza #sull’addio - infoitcultura : Giovanni Ciacci, una svolta drastica: 'Non mi vedrete più, è un inferno'. Come si stravolge la carriera -