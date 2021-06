Covid: in Italia 753 casi e 56 decessi, il tasso di positività stabile allo 0,4% (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Sono 753 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nel bollettino del 25 giugno, in calo di 174 unità rispetto a giovedì 24. L'indice di positività è pari a 0,4%. Il numero di tamponi effettuati è 192.541 (ieri 188.191). Il numero dei decessi è 56, superiore ai 28 indicati giovedì ma comprende anche i 21 relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Ricoveri in calo Il totale delle persone finora decedute in Italia dall'inizio della pandemia è quindi di 127.418. In calo anche il numero di persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: sono 306, contro 328 di ... Leggi su agi (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Sono 753 i nuovidi coronavirus registrati innel bollettino del 25 giugno, in calo di 174 unità rispetto a giovedì 24. L'indice diè pari a 0,4%. Il numero di tamponi effettuati è 192.541 (ieri 188.191). Il numero deiè 56, superiore ai 28 indicati giovedì ma comprende anche i 21 relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Ricoveri in calo Il totale delle persone finora decedute indall'inizio della pandemia è quindi di 127.418. In calo anche il numero di persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: sono 306, contro 328 di ...

