Centro storico, aizza il cane contro la vicina di casa: due donne denunciate per minacce gravi (Di venerdì 25 giugno 2021) Il centralino della Questura negli ultimi mesi sta registrando un'impennata di richieste per litigi violenti tra cittadini. L'ultimo caso riguarda una disputa tra vicini in Centro storico a Perugia.

matteosalvinimi : Oltre 90mln per Cosenza e provincia. Obiettivo: mettere in sicurezza il centro storico e trasformarlo in polo cultu… - stefania_mileto : Sempre meglio - AnteasServiziER : RT @turismoER: L'anima marinara e quella salinara di #Cervia unite in un itinerario attraverso il centro storico e suoi viottoli per assapo… - tohackyourself : Che poi amo sarà pure in pieno centro storico sto appartamento ma mio dio hai un parquet che fa pietà e la camera da letto puzza di muffa - ChRabatel : È stato un grande piacere di partecipare a questa inaugurazione ! Spero che questo momento di celebrazione possa co… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro storico Terrore sull'autobus, egiziano ferisce 2 persone con coltello Stando a quanto si apprende dal sito de La Nazione , l'aggressione è avvenuta nel bel mezzo della corsa, all'altezza di via Pratese, in prossimità del centro storico del capoluogo toscano. A ...

Stazione di ricarica auto elettriche a Pieve di Cento Un centro storico ricostruito e riqualificato dopo le ferite inferte dalle scosse di terremoto del 20 e 29 maggio 2012, oggi arricchito anche da una innovativa stazione di ricarica per auto elettriche. ...

A Pieve di Cento, nel centro storico ricostruito dopo il sisma, trova casa una stazione di ricarica per auto elettriche Regione Emilia Romagna La mummia resta in centro città Due le ipotesi indicate dalla giunta comunale alla Provincia. Il palazzo ''ex INA'' oppure la vecchia sede dell'Enel. Per Caramaschi escluso il trasferimento sul Virgolo ...

Bottiglie e lattine solo al banco: nuova ordinanza per il centro di Pistoia PISTOIA. Vietata la vendita da asporto di bevande in bottiglie e lattine nel fine settimana, festivi e prefestivi nel centro della città. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune di Pistoia volta a tutel ...

