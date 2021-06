Carate Brianza, il Pronto Soccorso chiude due mesi per lavori (Di venerdì 25 giugno 2021) Da lunedì 28 giugno fino al prossimo 13 settembre all'ospedale di Carate Brianza chiude il Pronto Soccorso. Resterà attivo solo il Punto Nascita e l'accesso alle donne che devono essere seguite dell'... Leggi su monzatoday (Di venerdì 25 giugno 2021) Da lunedì 28 giugno fino al prossimo 13 settembre all'ospedale diil. Resterà attivo solo il Punto Nascita e l'accesso alle donne che devono essere seguite dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Carate Brianza Pronto Soccorso dell'ospedale di Carate: sospesa l'attività dal 28 giugno al 13 settembre "L'Ospedale di Carate " ha avuto occasione di sottolineare Marco Trivelli , Direttore Generale di ASST Brianza - è una struttura per acuti, con una vocazione alla gestione dell'urgenza: un punto di ...

Chiusura del Pronto Soccorso dell'ospedale di Carate Brianza MonzaToday A Barzago si coltiva il....luppolo. E' la sfida lanciata da Ettore, 39 anni Coltivare il luppolo in Brianza? Una sfida ambiziosa e un sogno già divenuto realtà per Ettore Formenti, 39enne originario di Carate che insieme ad alcuni collaboratori ha avviato lo scorso anno un'az ...

Carate, il Pronto Soccorso chiuso per riqualificazione Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carate, dalle ore 7.00 di lunedì 28 giugno sospenderà temporaneamente la propria attività per consentire ...

