ADR | presentata agli utenti proposta piano di sviluppo da oltre 8 miliardi per scali Fiumicino e Ciampino

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Ulteriori 8,2di euro di investimenti, che si aggiungono ai circa 1,8di euro già investiti dal 2012 ad oggi, per un totale di circa 10di euro. È quanto prevede la nuovadidiAeroportualeoggi da Aeroporti di Romadeglidi. “La parola chiave del nuovo– spiega Adr – è ‘sostenibilità’, ad ampio spettro da un punto di vista ambientale, acustico, di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ADR presentata

Teleborsa

...quanto prevede la nuova proposta di Piano di Sviluppo Aeroportualeoggi da Aeroporti di Roma agli utenti degli scali di Fiumicino e Ciampino. "La parola chiave del nuovo piano " spiega...... Autostrade dell'Atlantico), aeroporti (, Azzurra Aeroporti) servizi alla mobilità (Telepass)". ... È il primo passo di quella strategia di diversificazionedall'ex amministratore delegato ...(Teleborsa) – Ulteriori 8,2 miliardi di euro di investimenti, che si aggiungono ai circa 1,8 miliardi di euro già investiti dal 2012 ad oggi, per un totale di circa 10 miliardi di euro. È ...“Avere un aeroporto in provincia di Frosinone costituirebbe certamente un occasione di sviluppo per il nostro territorio. Visto che il ...