Accordo su piano infrastrutturale da 1.000 mld. Chi festeggia in Borsa (Di venerdì 25 giugno 2021) Certo, non sono i 2.300 miliardi annunciati all’inizio e neanche i 1.700 di possibile compromesso di maggio. Dopo un lungo negoziato, il presidente Usa, Joe Biden, e un gruppo di 21 senatori centristi hanno raggiunto finalmente un Accordo sul piano infrastrutturale in cinque anni di circa 1.000 miliardi di dollari (che diventeranno 1.200 trilioni se il piano verrà esteso a otto anni), assicurando un'intesa bipartisan a lungo cercata che i legislatori e la Casa Bianca proveranno ora a far approvare al Congresso insieme a un pacchetto più ampio voluto dai democratici. Pacchetto che prevede nuovi investimenti nella rete ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 giugno 2021) Certo, non sono i 2.300 miliardi annunciati all’inizio e neanche i 1.700 di possibile compromesso di maggio. Dopo un lungo negoziato, il presidente Usa, Joe Biden, e un gruppo di 21 senatori centristi hanno raggiunto finalmente unsulin cinque anni di circa 1.000 miliardi di dollari (che diventeranno 1.200 trilioni se ilverrà esteso a otto anni), assicurando un'intesa bipartisan a lungo cercata che i legislatori e la Casa Bianca proveranno ora a far approvare al Congresso insieme a un pacchetto più ampio voluto dai democratici. Pacchetto che prevede nuovi investimenti nella rete ...

Advertising

fcin1908it : Raspadori-Inter, c’è già una base d’accordo. “C’è il piano per averlo con Lautaro” - SonDandelion : RT @EleonoraEvi: L’accordo sulla #PAC si rivela l’ennesima operazione di #greenwashing. una riforma che di fatto celebra il funerale del Gr… - lovelyanimehd : Mercato, ecco il vero motivo per cui l’Inter cederà Hakimi entro il 30/06 - StampaFin : Wall Street apre in rialzo, l’inflazione non fa paura Apertura in positivo per la Borsa di New York, con gli indici… - _alvysinger : @Nadamario2 @AldoSciara @Gabriele_Vernuz @latwittipe Ma io son d'accordo, é per questo che non capisco perchè state… -