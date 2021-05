Vaccini, Abrignani: senza obbligo non fermeremo il virus (Di lunedì 24 maggio 2021) 'Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 maggio 2021) 'Io sono assolutamente favorevole all'vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questoche è un problema di sanità pubblica ci vuole l'così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per ...

Advertising

cribep : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Abrignani: senza obbligo non fermeremo il virus #covid - susanna769 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Abrignani: senza obbligo non fermeremo il virus #covid - MediasetTgcom24 : Vaccini, Abrignani: senza obbligo non fermeremo il virus #covid - fab_patti : Buongiorno @AurelianoStingi, ti seguo sempre con interesse. Ho un dubbio: Abrignani dice che i vaccini ad adenoviru… - emerge67 : Complimenti a Sergio Abrignani, che ieri, a #quelcherestadelgiorno, ha chiarito che non si stanno distribuendo cara… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Abrignani Vaccini, Abrignani: senza obbligo non fermeremo il virus Lo dice al Messaggero Sergio Abrignani, componente del Cts. 'In Italia l'11% dice che non si vuol far vaccinare, il 7% risponde probabilmente no. Di fatto siamo al 18% e la maggior parte è sotto i 60 ...

'Nessun no vax tra 70 - 80enni'/ Abrignani (Cts): 'Green pass aiuterà il turismo' CABINA DI REGIA, ITALIA ZONA GIALLA/ Ordinanze Speranza: tre regioni area bianca? ABRIGNANI: 'LIBERALIZZARE BREVETTI VACCINI? NON SERVE' Abrignani (Cts) a 'Omnibus' ha poi manifestato la propria ...

Vaccini, Abrignani: senza obbligo non fermeremo il virus TGCOM Coronavirus, ultime notizie: da oggi tutta Italia in “zona gialla” “Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Per questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per ...

Vaccini, Abrignani: senza obbligo non fermeremo il virus "Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il ...

Lo dice al Messaggero Sergio, componente del Cts. 'In Italia l'11% dice che non si vuol far vaccinare, il 7% risponde probabilmente no. Di fatto siamo al 18% e la maggior parte è sotto i 60 ...CABINA DI REGIA, ITALIA ZONA GIALLA/ Ordinanze Speranza: tre regioni area bianca?: 'LIBERALIZZARE BREVETTI? NON SERVE'(Cts) a 'Omnibus' ha poi manifestato la propria ...“Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Per questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per ..."Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il ...