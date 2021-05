Advertising

sportli26181512 : Rewind Inzaghi, i suoi anni alla Lazio: tutti i numeri: Il tecnico biancoceleste, in attesa di rinnovo, ha ricordat… -

Ultime Notizie dalla rete : Rewind Inzaghi

Corriere dello Sport.it

ROMA - Prova a tenersi stretta la sua Lazio, Simone. Lo fa mostrando tutti i risultati ottenuti nella sua era. Mette tutto sul tavolo della trattativa del rinnovo con patron Lotito: all - in. " Sono stati cinque anni uno meglio dell'altro. Ho ...Spingendo il tasto, intanto, va rammentato come per ben 2 volte Miha abbia sostituito: al Milan e a Bologna. "Lo considero un amico vero - fa Sinisa che la prossima settimana cambierà ...Mette tutto sul tavolo della trattativa del rinnovo con patron Lotito: all - in. Sono stati cinque anni uno meglio dell'altro. Ho preso una squadra ottava, contestata e in ritiro a Norcia. Ora siamo i ...