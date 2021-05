Quella gita in funivia finita in tragedia: le storie delle 14 vittime (Di lunedì 24 maggio 2021) Oggi è il giorno del lutto, del dolore, dopo il grande sgomento. Nessuna buona notizia purtroppo ai boschi in cui è caduta la cabina che viaggiava sulla funivia Stresa-Mottarone. Sono cinque le famiglie distrutte, nella tragedia e almeno il doppio quelle coinvolte nella vicenda che non avranno modo di riabbracciare i loro parenti partiti per una gita fuori porta e mai più rientrati. Sono 14 le vittime di questo incidente, di questo disastro, per alcuni persino evitabile. Del resto quando succedono tragedia di questa portata, fin troppo spesso sentiamo dire che c’era qualcosa da fare che non è stata fatta. Oggi c’è disperazione, c’è dolore ma c’è anche Quella voglia di scoprire il perchè. Come sia possibile che due genitori giovanissimi abbiano perso la vita precipitando con il loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 maggio 2021) Oggi è il giorno del lutto, del dolore, dopo il grande sgomento. Nessuna buona notizia purtroppo ai boschi in cui è caduta la cabina che viaggiava sullaStresa-Mottarone. Sono cinque le famiglie distrutte, nellae almeno il doppio quelle coinvolte nella vicenda che non avranno modo di riabbracciare i loro parenti partiti per unafuori porta e mai più rientrati. Sono 14 ledi questo incidente, di questo disastro, per alcuni persino evitabile. Del resto quando succedonodi questa portata, fin troppo spesso sentiamo dire che c’era qualcosa da fare che non è stata fatta. Oggi c’è disperazione, c’è dolore ma c’è anchevoglia di scoprire il perchè. Come sia possibile che due genitori giovanissimi abbiano perso la vita precipitando con il loro ...

