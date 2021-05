Mappa dei nuovi colori | Regioni tutte gialle da oggi 24 maggio

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 24 maggio 2021) Da24ladeifotografa un’Italia tutta gialla. Anche la Valle d’Aosta si associa, uscendo dal girone arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato la nuova ordinanza, in vigore da. Il miglioramento dei dati dei contagi è ormai lampante, mostrando un andamento positivo inle. In particolare in 7 di queste i dati sono addirittura da zona bianca: Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Con gli allentamenti e l’annuncio del premier Draghi, farà capolino da metàanche un Pass per gli spostamenti tradi colore diverso. Da lunedì 24 ...