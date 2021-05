Laura Pausini ai Maneskin: “Non smettete di cantare nella nostra lingua” (Di lunedì 24 maggio 2021) Il messaggio di Laura Pausini ai Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam con il brano Zitti E Buoni. Già vincitore del Festival di Sanremo 2021, il brano dei Maneskin ha conquistato anche i nostri cugini europei, sorprendendo al televoto: è infatti grazie al supporto del pubblico europeo che il gruppo guidato da Damiano ha scalato la classifica raggiungendo il primo posto e superando la Svizzera e la Francia. Non sono mancati ai Maneskin i complimenti da parte dei migliori artisti italiani, uniti per celebrare il successo della musica italiana all’estero. Tra i primi a cinguettare per la band, ecco il messaggio di Laura Pausini ai Maneskin, orgogliosa che il gruppo abbia cantato nella ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Il messaggio diaidopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam con il brano Zitti E Buoni. Già vincitore del Festival di Sanremo 2021, il brano deiha conquistato anche i nostri cugini europei, sorprendendo al televoto: è infatti grazie al supporto del pubblico europeo che il gruppo guidato da Damiano ha scalato la classifica raggiungendo il primo posto e superando la Svizzera e la Francia. Non sono mancati aii complimenti da parte dei migliori artisti italiani, uniti per celebrare il successo della musica italiana all’estero. Tra i primi a cinguettare per la band, ecco il messaggio diai, orgogliosa che il gruppo abbia cantato...

