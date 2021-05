Isola dei famosi | chi sarà eliminato? Il sondaggio

(Di lunedì 24 maggio 2021) Chidall’deiquesta sera lunedì 24 maggio 2021? Chi tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile riuscirà a conquistare il pubblico e supererà il televoto? Sul web impazzano i sondaggi. Scoprite con noi come la pensa il popolo del web… L’deitorna questa sera, lunedì 24 maggio 2021, in prima serata su Canale 5. Con una nuova sfida al televoto. Le due naufraghe nominate Articolo completo: dal blog SoloDonna

Lorenzo ha commentato anche la partecipazione di Andrea Cerioli alla quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, svelando di tifare per la vittoria del bolognese: "Una persona che io ho conosciuto..." Nonostante le critiche e gli attacchi provenienti dai social network e critici televisivi, i reality show come 'L'Isola dei Famosi' e il 'Grande Fratello Vip' continuano a essere mandati in onda su Canale 5. Difatti, anche se negli ultimi anni stanno perdendo numerosi ascolti crollando nei dati Auditel, ... Isola Dei Famosi 2021 dove vedere. Scopri come seguire le puntate in diretta tv, streaming e tutti gli appuntamenti del day time.