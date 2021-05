Hai rotto le p***e Facci esplode e ammutolisce Telese | Non conduci più | fattene una ragione | Video

(Di lunedì 24 maggio 2021) "I ragazzi del caso Ciro Grillo erano tutti consapevoli di quello che stavano facendo? Io ho un dubbio, senza fare processi anche solo televisivi". Filippo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, va controcorrente e dà la sua lettura "generazionale" alla indagine per violenza sessuale su una 19enne che vede coinvolti il figlio di Beppe Grillo e tre suoi amici. "I ventenni di oggi non hanno una distinzione chiara e netta tra uomo e donna, vittima e carnefice, macho e donnicciuola...". "Ogni parola che dice peggiora la situazione...", commenta sottovoce Luca, in studio. E, in collegamento, si inalbera: "Io non voglio essere inter". Inizia un vivacissimo confronto tra i due colleghi, decisamente sopra le righe: "E mica ce devi far' er comizio, Fili'". "Porca miseria, c'è ...

le palle, non sei più un conduttore, fattene una ragione. Perché io devo chiudere? Perché lo decide lui? Non è dialogo questo ". E Telese non ha perso tempo per replicare: " Ma se fai il ...A questa richiesta arriva subito la replica stizzita di Gattuso che si rivolge al collega scaligero senza mezzitermini: 'Ma non provi vergogna?il ca**o!' Duro scontro in diretta a Non è l'arena. Filippo Facci attacca Luca Telese: "Non voglio essere interrotto". La replica: "Non puoi fare un comizio di un'ora"