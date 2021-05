Gb: media, Johnson sposerà Carrie Symonds a luglio ’22, possibili nozze in Italia (Di lunedì 24 maggio 2021) Londra, 24 mag. (Adnkronos) – Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sposerà Carrie Symonds a luglio del prossimo anno. Lo scrive il ‘Sun’ sostenendo che sono già state consegnate le partecipazioni a parenti e amici della coppia. Johnson e Symonds sono fidanzati dal 2019, ma – spiega la stampa britannica – come molte coppie hanno dovuto sospendere i loro piani di nozze a causa della pandemia. Per Johnson si tratterà del terzo matrimonio mentre per la sua futura moglie sarà il primo.Incerto ancora è il luogo dove si celebreranno le nozze che dovrebbero tenersi il 30 luglio del 2022. Tra le ipotesi ci sono la residenza del primo ministro a Chequers o il parco faunistico Port Lympne nel Kent. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 24 maggio 2021) Londra, 24 mag. (Adnkronos) – Il primo ministro britannico, Borisdel prossimo anno. Lo scrive il ‘Sun’ sostenendo che sono già state consegnate le partecipazioni a parenti e amici della coppia.sono fidanzati dal 2019, ma – spiega la stampa britannica – come molte coppie hanno dovuto sospendere i loro piani dia causa della pandemia. Persi tratterà del terzo matrimonio mentre per la sua futura moglie sarà il primo.Incerto ancora è il luogo dove si celebreranno leche dovrebbero tenersi il 30del 2022. Tra le ipotesi ci sono la residenza del primo ministro a Chequers o il parco faunistico Port Lympne nel Kent. La ...

Gb: media, Johnson sposerà Carrie Symonds a luglio '22, possibili nozze in Italia

