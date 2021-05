Funivia caduta sul Mottarone, come sta il bambino ferito (Di lunedì 24 maggio 2021) Lotta tra la vita e la morte il bimbo di 5 anni, rimasto ferito nello schianto della Funivia del Mottarone. Nell’incidente sono morte 14 persone. Il piccolo ieri è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per ridurre le fratture agli arti inferiori. Intubato e sedato, il piccolo è ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La prognosi resta riservata. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 24 maggio 2021) Lotta tra la vita e la morte il bimbo di 5 anni, rimastonello schianto delladel. Nell’incidente sono morte 14 persone. Il piccolo ieri è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per ridurre le fratture agli arti inferiori. Intubato e sedato, il piccolo è ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La prognosi resta riservata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - SkyTG24 : Precipita la funivia tra Stresa e il Mottarone: ci sarebbero almeno 4 vittime - LeggoSono : RT @RickDuFer: Come si fa il giornalista oggi? Ce lo insegna la prima pagina de @ilmessaggeroit: prendi una tragedia (la caduta della funiv… - Rogpiton : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… -