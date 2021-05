Devozione allo Spirito Santo: Preghiera del mattino del 24 maggio 2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Lunedì è il giorno della Devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi 24 maggio. Lo Spirito Santo è il soffio del Padre che alimenta e guida la nostra vita. Fonte inesauribile di doni e di grazie noi ti invochiamo nel Nome del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Lunedì è il giorno della. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi 24. Loè il soffio del Padre che alimenta e guida la nostra vita. Fonte inesauribile di doni e di grazie noi ti invochiamo nel Nome del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zazoomblog : Devozione allo Spirito Santo: Preghiera del mattino del 24 maggio 2021 - #Devozione #Spirito #Santo: #Preghiera - MSator : RT @T_W_Zodiaco: @ZombieBuster5 @d_essere Quindi ,fidarsi del Vax è come fidarsi di Dio, la nuova devozione per i credenti convertiti allo… - Losai10025129 : RT @T_W_Zodiaco: @ZombieBuster5 @d_essere Quindi ,fidarsi del Vax è come fidarsi di Dio, la nuova devozione per i credenti convertiti allo… - ManuQ24916888 : RT @T_W_Zodiaco: @ZombieBuster5 @d_essere Quindi ,fidarsi del Vax è come fidarsi di Dio, la nuova devozione per i credenti convertiti allo… - T_W_Zodiaco : @ZombieBuster5 @d_essere Quindi ,fidarsi del Vax è come fidarsi di Dio, la nuova devozione per i credenti convertit… -