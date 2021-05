Chi sono le vittime dell’incidente della funivia di Stresa-Mottarone (Di lunedì 24 maggio 2021) Incidente funivia Mottarone chi sono le vittime? Ieri, 23 maggio 2021, una cabina della funivia del che percorre il tratto Stresa-Mottarone ha ceduto precipitando nel vuoto. In tutto lo schianto ha causato 15 vittime. Un’intera famiglia di origine israeliana e tre giovani coppie. All’incidente non sono sopravvissuti due bambini: uno di 2 e l’altro di 9 anni. Tutte le vittime erano lì per godersi una gita fuori porta in mezzo alla natura. Un bimbo di cinque anni è in pessime condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ecco chi sono tutte le vittime. Incidente funivia Mottarone chi sono le ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 24 maggio 2021) Incidentechile? Ieri, 23 maggio 2021, una cabinadel che percorre il trattoha ceduto precipitando nel vuoto. In tutto lo schianto ha causato 15. Un’intera famiglia di origine israeliana e tre giovani coppie. All’incidente nonsopravvissuti due bambini: uno di 2 e l’altro di 9 anni. Tutte leerano lì per godersi una gita fuori porta in mezzo alla natura. Un bimbo di cinque anni è in pessime condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ecco chitutte le. Incidentechile ...

