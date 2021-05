Advertising

A Samoa la nuova prima ministra è stata costretta a prestare giuramento in una tenda fuori dal parlamento

In Oceania la capofila globale Suva, poi Apia nelle isole, Wellington inZelanda, Canberra in Australia e Ngerulmud a Palau. In Asia Phnom Penh e Bi?kek già viste sopra, quindi Tashkent ......dopo che la Corte Suprema ha sbloccato il contenzioso sul risultato delle elezioni nellee ... Ladeputata - pro Malilegaoi - aveva riportato il conteggio dei seggi in parità, con il ...La Corte suprema delle isole Samoa ha dichiarato "illegale" la decisione del capo dello Stato, Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II, di ...Fiame Naomi Mata’afa è il nuovo Primo Ministro donna di Samoa dopo il complesso scontro politico e legale seguito alle elezioni di aprile.