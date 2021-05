Volo Ryanair dirottato. Lukashenko fa arrestare un oppositore (Di domenica 23 maggio 2021) Il Volo Ryanair FR4978 di oggi era partito da Atene ed era diretto Vilnius. Ma a pochi chilometri del confine lituano, mentre attraversava l’Ovest della Bielorussa, è stato dirottato su Minsk per un non identificato allarme bomba. Il giornalista e attivista Raman Pratasevich, mente del canale Telegram NEXTA-Live su cui dialogano gli oppositori del regime di Aleksandr Lukashenko, è stato arrestato e purato via dalla polizia immediatamente dopo l’atterraggio nella capitale bielorussa. Il leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya ha scritto su Twitter: “Il regime ha obbligato all’atterraggio su Minsk un aereo Ryanair per arrestato il giornale e attivista Raman Pratasevich. Rischia la pena di morte in Bielorussia. Chiediamo il rilascio immediato di Raman, indagini Icao e sanzioni contro la ... Leggi su formiche (Di domenica 23 maggio 2021) IlFR4978 di oggi era partito da Atene ed era diretto Vilnius. Ma a pochi chilometri del confine lituano, mentre attraversava l’Ovest della Bielorussa, è statosu Minsk per un non identificato allarme bomba. Il giornalista e attivista Raman Pratasevich, mente del canale Telegram NEXTA-Live su cui dialogano gli oppositori del regime di Aleksandr, è stato arrestato e purato via dalla polizia immediatamente dopo l’atterraggio nella capitale bielorussa. Il leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya ha scritto su Twitter: “Il regime ha obbligato all’atterraggio su Minsk un aereoper arrestato il giornale e attivista Raman Pratasevich. Rischia la pena di morte in Bielorussia. Chiediamo il rilascio immediato di Raman, indagini Icao e sanzioni contro la ...

