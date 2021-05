“Vi devo dire una cosa…” Barbara D’Urso al capolinea | l’annuncio

Advertising

090176ALE : Comunque, dai questa la devo dire, quando apro Twitter si presenta o un culo di donna, o il bel fisico o altro...… - zebragialla_ : Cosa devo dire ma quella mano - lateftskyy : ma cristo santo se io mi offro di fare un lavoro (facendo un favore a tutti visto che nessuno voleva farlo) tu non… - m_mumi : RT @MilaSpicola: Sul voto ai 16 enni ci sono. Quando sono d’accordo lo dico. Ma quando non sono d’accordo lo posso e lo devo dire. Con garb… - MilaSpicola : Sul voto ai 16 enni ci sono. Quando sono d’accordo lo dico. Ma quando non sono d’accordo lo posso e lo devo dire. C… -

Ultime Notizie dalla rete : devo dire

Lanostratv

Ho visto il film non in sala eche funziona bene lo stesso. Warner Bros. non è riuscita a capire come fare questo film. Gliel'ho proposto per anni e mi hanno sempre detto di no. Ho fatto un ...Barbara d'Urso fa un annuncio nell'ultima puntata Domenica Live: 'Viuna cosa super speciale' Si avvia a conclusione anche questa stagione televisiva e la maggior parte dei programmi prenderà la consueta pausa estiva. Anche Domenica Live saluta i ...