Terribile schianto tra uno scooter ed un’auto: Morgan Grandi muore a 18 anni (Di domenica 23 maggio 2021) Un ragazzo di 18 anni è morto ed una 16enne è rimasta ferita dopo che il motorino sul quale viaggiavano si è scontrato con un’auto condotta da un 22enne. Dolore e cordoglio a Zocca e a Marano Perdere la vita sulla strada a soli 18 anni. È morto in un gravissimo incidente il giovanissimo Morgan L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Un ragazzo di 18è morto ed una 16enne è rimasta ferita dopo che il motorino sul quale viaggiavano si è scontrato concondotta da un 22enne. Dolore e cordoglio a Zocca e a Marano Perdere la vita sulla strada a soli 18. È morto in un gravissimo incidente il giovanissimoL'articolo NewNotizie.it.

