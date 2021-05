Tagli capelli corti e acconciature per la primavera/estate 2021: spuntano lo short bob e la coda di Belen Rodriguez (Di domenica 23 maggio 2021) Per affrontare la calura dei prossimi mesi, non c'è niente di meglio che lasciarsi ispirare da uno dei tanti Tagli di capelli corti. Tra essi spicca quello sfoggiato da Alessandra Amoroso, che è la vera tendenza di questa primavera-estate 2021. In particolare la cantante ha realizzato un short bob che regala un look molto sbarazzino e originale. I migliori Tagli di capelli corti per l'estate 2021 Il Taglio corto di Alessandra Amoroso risulta essere liscio e a completare l'hairstyle è presente una frangetta geometrica e squadrata. Quest'ultima è perfetta per mettere in evidenza uno sguardo meraviglioso come quello di Alessandra. La tonalità di capelli ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 23 maggio 2021) Per affrontare la calura dei prossimi mesi, non c'è niente di meglio che lasciarsi ispirare da uno dei tantidi. Tra essi spicca quello sfoggiato da Alessandra Amoroso, che è la vera tendenza di questa. In particolare la cantante ha realizzato unbob che regala un look molto sbarazzino e originale. I miglioridiper l'Ilo corto di Alessandra Amoroso risulta essere liscio e a completare l'hairstyle è presente una frangetta geometrica e squadrata. Quest'ultima è perfetta per mettere in evidenza uno sguardo meraviglioso come quello di Alessandra. La tonalità di...

Advertising

diditp02_02 : Figlio ingrato che non taglia i capelli a sua madre! IO STO NERA. Se quando torni non mi tagli i capelli ti banno d… - soobiniesoo : @ggukandtete_ È troppo cute con quei capelli, la gente è solo invidiosa del fatto che a lui stiano bene TUTTI i tag… - Cosmopolitan_IT : Il wolf cut mullet da rockstar per splendere è qui - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Tagli capelli primavera-estate 2021: il Lob di Vanessa Incontrada e il bob corto di Martina Miliddi - tweetnewsit : Tagli capelli primavera-estate 2021: il Lob di Vanessa Incontrada e il bob corto di Martina Miliddi… -