Strage di Capaci, l’omaggio di Lamorgese alle vittime (Di domenica 23 maggio 2021) Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal capo della Polizia Lamberto Giannini, ha deposto una corona d’alloro alla Stele commemorativa di Capaci, sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in ricordo delle vittime dell’attentato del 23 maggio 1992: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Il ministro dell’Interno Luciana, accompagnata dal capo della Polizia Lamberto Giannini, ha deposto una corona d’alloro alla Stele commemorativa di, sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in ricordo delledell’attentato del 23 maggio 1992: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #23maggio 1992 la Strage di #Capaci: la mafia uccide #Falcone, la moglie e gli uomini della scort… - ferociouspie : RT @ANPIColleferro: 23 maggio 1992-Strage di Capaci Nell’attentato mafioso persero la vita, ???????????????? ?????????????? ?????????????????? ???????????????? ???????? ????????????… - NicolaTenerelli : RT @repubblica: La strage di Capaci 29 anni dopo, l'accusa di Manfredi Borsellino: “Istituzioni non salvarono mio padre”. Mattarella a Pale… -