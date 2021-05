Statale 16, due incidenti: in uno è morto un bambino di otto anni Nei pressi di Bari anche il decesso di un 36enne (Di domenica 23 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Due incidenti stradali dalle conseguenze tragiche nel giro di poche ore ieri sulla Statale 16 nei pressi di Bari. Nel primo ha perso la vita un uomo di 36 anni, che, per cause tutte ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter. Nel secondo, invece, è deceduto un bambino di otto anni che viaggiava su un’automobile assieme alla madre e al fratello, i quali non sarebbero in pericolo di vita. Da accertare anche in questo caso la dinamica. L'articolo Statale 16, due incidenti: in uno è morto un bambino di otto anni <small class="subtitle">Nei ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Duestradali dalle conseguenze tragiche nel giro di poche ore ieri sulla16 neidi. Nel primo ha perso la vita un uomo di 36, che, per cause tutte ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter. Nel secondo, invece, è deceduto undiche viaggiava su un’automobile assieme alla madre e al fratello, i quali non sarebbero in pericolo di vita. Da accertarein questo caso la dinamica. L'articolo16, due: in uno èundi Nei ...

