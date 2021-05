Secondo i francesi Damiano dei Maneskin avrebbe pippato coca all' Eurovision 2021 | la sua risposta

(Di domenica 23 maggio 2021) In questi minuti migliaia di profili Twitter, prevalentemente, stanno chiedendo la squalifica deicondividendo questo video accusandodi aver. Al di là del fatto che nemmeno un aspirapolvere riuscirebbe ad andare così veloce, a giudicare dal video sembrerebbe che il cantante lo stia facendo apposta per trollare. Nel video infatti vediamoche in un primo momento guarda il monitor per assicurarsi di essere inquadrato, poi si nota Ethan di fianco col sorriso sotto i baffi che gli da una spallata come a dirgli di smettere. Ma quale mente malata potrebbe soltanto immaginare che quello stesse sniffandoin mondovisione, con le telecamere puntate contro e migliaia di persone intorno? Proprio mentre sui social fioccavano ...

Advertising

womanliketay : RT @alialcalina: i francesi stanno prendendo il secondo posto peggio di Ultimo a Sanremo 2019 #Eurovision #ESCita - kingssmythe : RT @alialcalina: i francesi stanno prendendo il secondo posto peggio di Ultimo a Sanremo 2019 #Eurovision #ESCita - Santuz15 : RT @alialcalina: i francesi stanno prendendo il secondo posto peggio di Ultimo a Sanremo 2019 #Eurovision #ESCita - crisi_scarlatta : RT @alialcalina: i francesi stanno prendendo il secondo posto peggio di Ultimo a Sanremo 2019 #Eurovision #ESCita - heart_kandrakar : RT @alialcalina: i francesi stanno prendendo il secondo posto peggio di Ultimo a Sanremo 2019 #Eurovision #ESCita -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo francesi

ilmessaggero.it

... aveva suscitato polemiche al festival di Sanremo, dove il rapper si è classificatoalle ... Sonoritàe omaggio alla musica di Édith Piaf che convincono nonostante il ritmo non sia ...quanto riferito stamani dal direttore di Ars Nouvelle - Aquitaine Benoît Elleboode ai ...Nel tentativo di contrastare la diffusione della mutazione Voc 20I/484k le autorità sanitarie...Prima posizione per i Måneskin, seguiti da Barbara Pravi (Francia) e Gjon’s Tears (Svizzera). Ultimo posto per il Regno Unito ...Damiano dei Maneskin ha risposto in conferenza stampa alle polemiche per un video virale in cui sembrava che il cantante avesse sniffato della cocaina ...