Sampdoria, ipotesi Enzo Maresca in panchina per il dopo Ranieri: i nomi in lizza (Di domenica 23 maggio 2021) Tanti nomi al vaglio in casa Sampdoria per sostituire il partente Claudio Ranieri in panchina. L’ultimo, un po’ a sorpresa, è quello di Enzo Maresca, tecnico del Manchester City Under 23. Per lui Pep Guardiola ha previsto un futuro luminoso in panchina e chissà che non possa essere davvero l’ex giocatore della Juventus il prescelto di Massimo Ferrero. Gli altri nomi in corsa sono Roberto D’Aversa, Luca Gotti e VincEnzo Italiano. Fin qui solo idee, in attesa di iniziare la caccia al prossimo allenatore che dovrà ereditare la squadra che è stata di Ranieri nell’ultimo anno e mezzo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Tantial vaglio in casaper sostituire il partente Claudioin. L’ultimo, un po’ a sorpresa, è quello di, tecnico del Manchester City Under 23. Per lui Pep Guardiola ha previsto un futuro luminoso ine chissà che non possa essere davvero l’ex giocatore della Juventus il prescelto di Massimo Ferrero. Gli altriin corsa sono Roberto D’Aversa, Luca Gotti e VincItaliano. Fin qui solo idee, in attesa di iniziare la caccia al prossimo allenatore che dovrà ereditare la squadra che è stata dinell’ultimo anno e mezzo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Sampdoria, le ipotesi per il dopo #Ranieri in panchina: spunta un nome a sorpresa - infoitsport : Sampdoria, Audero si riposa? Ipotesi Letica contro il Parma - temafootball24 : ?? RANIERI ?? “Non ci sono più i presupposti ne i contenuti” ?? Per il futuro della #Sampdoria ?? a D’Aversa con Fa… - infoitsport : Sampdoria, miglior stagione e ipotesi cessione: il futuro di Jankto - infoitsport : Buffon e l'ipotesi Sampdoria? «Ho ricevuto una proposta da un folle» -