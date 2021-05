Problemi alla monoposto, Leclerc non correrà il Gp di Monaco (Di domenica 23 maggio 2021) MONTECARLO (Monaco) (ITALPRESS) – Charles Leclerc, dopo aver fatto segnare la pole position nella qualifiche del Gran Premio di Monaco, non prenderà parte alla sua gara di casa. A frenare il ferrarista un problema alla vettura che si è evidenziato durante i giri di ricognizione effettuati dal pilota prima di schierarsi sulla griglia di partenza. Una vera e propria beffa per Leclerc che sarà costretto, dopo aver siglato il miglior tempo nella qualifica di ieri, a guardare la propria gara di casa dal box.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) MONTECARLO () (ITALPRESS) – Charles, dopo aver fatto segnare la pole position nella qualifiche del Gran Premio di, non prenderà partesua gara di casa. A frenare il ferrarista un problemavettura che si è evidenziato durante i giri di ricognizione effettuati dal pilota prima di schierarsi sulla griglia di partenza. Una vera e propria beffa perche sarà costretto, dopo aver siglato il miglior tempo nella qualifica di ieri, a guardare la propria gara di casa dal box.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

gennaromigliore : Per governare #Napoli ci vuole il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Non è possibile aspettare che pr… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Problemi alla monoposto, Leclerc non correrà il Gp di Monaco - - nestquotidiano : Problemi alla monoposto, Leclerc non correrà il Gp di Monaco - Lotus3Patrizia3 : RT @Agenzia_Ansa: Colpo di scena al Gp di F1 di #Monaco, la #Ferrari di #Leclerc ha avuto dei problemi, si è fermata ai box e non partecip… - BananaLeclerc : #MonacoGP Era la tua occasione e te l'hanno buttata via... La cosa che mi fa incazzare è il fatto che anno detto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi alla F1: Leclerc si ritira a Monaco, problemi alla sua Ferrari Dalla pole position al ritiro per Charles Leclerc a Montecarlo. Non è nemmeno cominciato il Gp di casa per il monegasco, perché il motore della sua Ferrari non è partito quando doveva uscire dai box ...

Figuraccia Ferrari, Leclerc non parte: problemi al cambio MONACO - Charles Leclerc non parteciperà alla gara del Gran Premio di Monaco . Il monegasco della Ferrari deve rinunciare all'appuntamento casalingo dopo il problema accusato ieri in qualifica. Una beffa che ha dell'incredibile per la ...

F1, Gp Monaco: diretta. Colpo di scena: problemi alla Ferrari, Leclerc non parte QUOTIDIANO NAZIONALE Formula 1, colpo di scena a Monaco: Leclerc non correrà. Dalla pole al ritiro Ormai è ufficiale: il ferrarista Charles Leclerc non parteciperà al Gran Premio di Monaco. La vettura è stata parcheggiata al box, dunque non partirà ...

Gp Monaco live: Leclerc si arrende, non parte per problemi al cambio Shock Ferrari a Montecarlo. Charles Leclerc non partirà per il GP di Monaco. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un problema al cambio. Si temeva che dopo ...

Dalla pole position al ritiro per Charles Leclerc a Montecarlo. Non è nemmeno cominciato il Gp di casa per il monegasco, perché il motore della sua Ferrari non è partito quando doveva uscire dai box ...MONACO - Charles Leclerc non parteciperàgara del Gran Premio di Monaco . Il monegasco della Ferrari deve rinunciare all'appuntamento casalingo dopo il problema accusato ieri in qualifica. Una beffa che ha dell'incredibile per la ...Ormai è ufficiale: il ferrarista Charles Leclerc non parteciperà al Gran Premio di Monaco. La vettura è stata parcheggiata al box, dunque non partirà ...Shock Ferrari a Montecarlo. Charles Leclerc non partirà per il GP di Monaco. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un problema al cambio. Si temeva che dopo ...