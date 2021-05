Pomodoro Dop di Capitanata | insediato il comitato anti - Napoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pomodoro Dop

La Gazzetta del Mezzogiorno

FOGGIA - Prima riunione in Camera di commercio del comitato promotore della 'di Puglia, in risposta al "Napoli" proposto dagli industriali campani con l'obbligo di indicare la dicitura 'allungato destinato alla trasformazione dell'Igp...E' quanto ribadisce Coldiretti Foggia, in occasione della prima riunione del comitato promotore delladi Puglia, per dire no alle forzature in atto circa l'obbligo di indicare la ...FOGGIA - Prima riunione in Camera di commercio del comitato promotore della «Dop» Pomodoro di Puglia, in risposta al "pomodoro Napoli" proposto dagli industriali campani con lob ...La valorizzazione del pomodoro è una priorità per il rilancio dell’economia foggiana con il giusto prezzo del prodotto e una remunerazione equa agli agricoltori da definire nell’ambito dell’accordo su ...