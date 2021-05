Paganese, salvezza da infarto: decide Diop al 97’ (Di domenica 23 maggio 2021) Paganese-BISCEGLIE 3-2 (andata 2-1 per i pugliesi, azzurrostellati salvi per il miglior piazzamento in classifica) Paganese (3-5-2): Baiocco; Cernuto, Schiavino, Sirignano; Mattia (dal 68? Scarpa), Antezza, Onescu (dal 75? Guadagni), Zanini, Squillace; Diop, Mendicino (dal 66? Raffini). A disposizione: Campani, Esposito, Sbampato, Bramati, Gaeta, Bonavolontà, Carotenuto, Cigagna, Curci, Volpicelli. All. Di Napoli. Bisceglie (4-4-2): Spurio; Tazza (dal 55? Altobello), Vona, Priola, Giron; Pedrini (dal 55? Sartore), Maimone, Cittadino (dal 73? Romizi), Mansour (dal 73? Gilli); Rocco (dall’81’ Zagaria), Makota. A disposizione: Russo, De Marino, Cecconi, Ibrahim, Musso, Vitale, Bassano. All. Bucaro. Arbitro: Colombo di Como Assistenti: Vitali-Salvalaglio IV Uomo: Maranesi. Marcatori: 47? Mattia (P), 67? Rocco (B), 84? rig. e 97? ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021)-BISCEGLIE 3-2 (andata 2-1 per i pugliesi, azzurrostellati salvi per il miglior piazzamento in classifica)(3-5-2): Baiocco; Cernuto, Schiavino, Sirignano; Mattia (dal 68? Scarpa), Antezza, Onescu (dal 75? Guadagni), Zanini, Squillace;, Mendicino (dal 66? Raffini). A disposizione: Campani, Esposito, Sbampato, Bramati, Gaeta, Bonavolontà, Carotenuto, Cigagna, Curci, Volpicelli. All. Di Napoli. Bisceglie (4-4-2): Spurio; Tazza (dal 55? Altobello), Vona, Priola, Giron; Pedrini (dal 55? Sartore), Maimone, Cittadino (dal 73? Romizi), Mansour (dal 73? Gilli); Rocco (dall’81’ Zagaria), Makota. A disposizione: Russo, De Marino, Cecconi, Ibrahim, Musso, Vitale, Bassano. All. Bucaro. Arbitro: Colombo di Como Assistenti: Vitali-Salvalaglio IV Uomo: Maranesi. Marcatori: 47? Mattia (P), 67? Rocco (B), 84? rig. e 97? ...

