Mkhitaryan | «Stagione positiva La Roma merita di stare tra le prime quattro»

(Di domenica 23 maggio 2021) Henrikh, calciatore della, ha parlato ai canali ufficiali della società giallorossa: le sue dichiarazioni Henrikh, calciatore della, ha parlato ai canali ufficiali della società giallorossa al termine del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo iniziato malissimo ma poi ci bastava il pareggio. Speriamo di fare meglio il prossimo anno. Dobbiamo studiare e andare avanti per i prossimi anni perché voglio vedere la squadra il più in alto possibile perché la piazza sila top 4.. Se avessimo giocato meglio avrei potuto fare di più. Ringrazio i miei compagni, siamo stati sempre uniti anche nei momenti di difficoltà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...entrambe le occasioni) e rimette in piedi il match grazie a El Shaarawy (52') e l'armeno... Finisce 1 - 1 il match dell'Olimpico che chiude la: segna Bremer di testa su un'uscita a ...Commenta per primo Spezia - Roma 2 - 2 Rafael 8: si fa trovare pronto su conclusione potente di El Shaarawy, dopo aver passato mesi tra panchina e tribuna. Dice no anella ripresa. Mostruoso su Cristante. Vignali 7: attento e propositivo ma meriterebbe 10 solo per le treccine. Terzi 7: nessuna sbavatura per il capitano forse alla sua ultima in maglia ...Pareggio allo Stadio Picco tra Spezia e Roma. Finisce 2-2 tra Italiano e Fonseca. I giallorossi giocheranno la Conference League ...Nel postpartita di Spezia-Roma ha parlato Henrikh Mkhitaryan. Mkhitaryan a Roma TV Obiettivo raggiunto. “Sì, abbiamo iniziato malissimo ma poi ci bastava il pareggio. Speriamo ...