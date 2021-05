Lombardia: Buffagni, 'appello al Pd, insieme contro disastro Lega' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Serve costruire da subito una proposta con un fronte largo per superare il disastro di Attilio Fontana e della Lega in Lombardia". L'ex viceministro dello Sviluppo economico dei 5 Stelle, Stefano Buffagni, si rivolge così al Pd sulle regione Lombardia. Perché anticipare così i tempi? "Perché è fondamentale che tutto parta da un percorso di ascolto di un territorio che è il motore economico del Paese, per raccogliere energie trasversali e ricostruire la sanità dopo la devastazione di questi anni", dice Buffagni al Corriere. Si dice che lei vorrebbe candidarsi presidente con questo schema di alleanza, è così? "No, non credo sia un tema di nomi, certamente però conosco la macchina regionale e molti dirigenti interni e capaci". Certo a livello nazionale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Serve costruire da subito una proposta con un fronte largo per superare ildi Attilio Fontana e dellain". L'ex viceministro dello Sviluppo economico dei 5 Stelle, Stefano, si rivolge così al Pd sulle regione. Perché anticipare così i tempi? "Perché è fondamentale che tutto parta da un percorso di ascolto di un territorio che è il motore economico del Paese, per raccogliere energie trasversali e ricostruire la sanità dopo la devastazione di questi anni", diceal Corriere. Si dice che lei vorrebbe candidarsi presidente con questo schema di alleanza, è così? "No, non credo sia un tema di nomi, certamente però conosco la macchina regionale e molti dirigenti interni e capaci". Certo a livello nazionale per ...

