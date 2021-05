LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: scatta la superpole race, occhi puntati su Rinaldi (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Redding sfida le Kawasaki con Lowes che supera Rea nel secondo settore del tracciato. Il quarto settore potrebbe avvantaggiare le Ducati. -10 Ottimo spunto per Redding. Il pilota della Ducati conquista il comando su Rea che insegue l’alfiere di Borgo Panigale. -10 Semaforo verde! Inizia la superpole race del GP d’Aragon per quanto riguarda la Superbike 2021. 10.57 Rea, Redding e Sykes compongono nell’ordine la prima fila dello schieramento. Attendiamo di scoprire la scelta delle gomme. I piloti iniziano il giro di formazione. 10.55 Rea ha stabilito il record di 100 affermazione nella categoria dopo il successo di ieri. Il sei volte campione del mondo può confermarsi al comando della classifica generale. 10.52 I piloti si ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Redding sfida le Kawasaki con Lowes che supera Rea nel secondo settore del tracciato. Il quarto settore potrebbe avvantaggiare le Ducati. -10 Ottimo spunto per Redding. Il pilota della Ducati conquista il comando su Rea che insegue l’alfiere di Borgo Panigale. -10 Semaforo verde! Inizia ladel GP d’per quanto riguarda la. 10.57 Rea, Redding e Sykes compongono nell’ordine la prima fila dello schieramento. Attendiamo di scoprire la scelta delle gomme. I piloti iniziano il giro di formazione. 10.55 Rea ha stabilito il record di 100 affermazione nella categoria dopo il successo di ieri. Il sei volte campione del mondo può confermarsi al comando della classifica generale. 10.52 I piloti si ...

