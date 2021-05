Leclerc si ritira dal Gp di Monaco, il semiasse non ha retto, la macchina non riusciva a muoversi (Di domenica 23 maggio 2021) E’ finita nel peggiore dei modi: al momento di uscire dai box la macchina gli ha dato dei problemi e il monegasco resta ai box Leggi su corriere (Di domenica 23 maggio 2021) E’ finita nel peggiore dei modi: al momento di uscire dai box lagli ha dato dei problemi e il monegasco resta ai box

