Le notizie di scienza della settimana

Advertising

gigi26970 : RT @zambo57: Prof. Zamboni di #Unife nel team di italiani che ha condotto il primo studio autoptico sul #VITT #vaccine induced #thrombosis… - Ferrari86Oscar : @AnaFloraCastro1 @PieCicci74 Due consigli: 1- legga le notizie originali, tipo del ministero della salute 2- legga… - fordeborah5 : RT @meteoredit: Oggi #22maggio è la #giornatamondialebiodiversita: riproponiamo questo articolo sul deposito globale di semi delle Svalbard… - C0mbattente : @milaunicoamore Domani alle 11.20 farò la mia prima dose. Sono convinta di quello che faccio, ma dopo tutte le noti… - meteoredit : Oggi #22maggio è la #giornatamondialebiodiversita: riproponiamo questo articolo sul deposito globale di semi delle… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza

Internazionale

... la quale ha sottolineato che finalmente ci sono delle buonein merito alla pandemia di ... Non bisogna avere paura di essere vaccinati , in quanto occorre avere fiducia nella. Avere ...Tutto il possibile lo faremo per mettere al sicuro almeno il 70% della popolazione che secondo ladovrebbe determinare la cosiddetta immunità di gregge", ha concluso.Bassetti prende spunto dalla teoria per cui i vaccini sarebbero realizzati con feti abortiti e, in un video sulla sua pagina Facebook, attacca: “Sentire certe parole da un iIlustre prelato mi fa molto ...Domenica In, anticipazioni e ospiti puntata 23 maggio: Pierfrancesco Favino, Alberto Angela, Maria Falcone, Albano Carri e Jasmine Carrisi, Gelmini.