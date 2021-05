(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Nell’ambito delle Giornate FAI di Primavera grande successo delle escursioni che la Sezionediha guidato nella penisola fluviale di, in buona parte compresa nell’Oasi di protezione “Zone Umide Beneventane” che la stessagestisce. Numerose persone, tra adulti e bambini, provenienti anche da fuori provincia hanno potuto visitare, in due escursioni, una nella mattinata ed un’altra nel pomeriggio, le bellezze naturalistiche e quelle archeologiche di questo lembo di terra letteralmente abbracciato dai fiumi Calore e Sabato. La collaborazione tra la Delegazione FAI di– con la capodelegazione Patrizia Bonelli, il capogruppo del FAI Giovani Ferdinando Ielardi e il supporto per quanto riguarda l’escursione a ...

Advertising

anteprima24 : ** La #Lipu sul #Parco #Cellarulo: #Appello al #Comune di ##Benevento ** - badonkedonkers : update sul merlo: babbo non ha voglia di portarlo alla lipu ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIPU sul

anteprima24.it

"Ogni alberoquale è stato necessario uno specifico intervento verrà, quindi, ricollocato altrove per ... WWF,ed ENPA ed attende risposta, confidando nel loro interesse nel difendere i diritti ...Come denuncia la, 'nel Piano nazionale di ripresa e resilienza non c'è traccia di progetti di ... il presente segna un cambio di passotema della biodiversità. In commissione Affari ...Gela. La competenza sui progetti in aree vincolate passa alla commissione interna del Comune. La prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato un ...L’intervento di soccorso non è di quelli consueti per i carabinieri, ma sempre di salvataggio si tratta. Grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti ieri è stata slavata una particolare specie di ...