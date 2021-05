Karate, Europei 2021: splendido ora per la squadra femminile di kata, bronzo per gli uomini (Di domenica 23 maggio 2021) I Campionati Europei EKF 2021 di Karate di Porec (Croazia) si chiudono nel migliore dei modi per i colori azzurri. Dopo le gare disputate nella giornata di ieri i nostri atleti si sono distinti anche nella giornata conclusiva, dedicata alle finali collettive. La squadra di kata femminile ha conquistato una meravigliosa medaglia di bronzo contro la temibile Spagna, mentre la formazione di kata maschile ha centrato la medaglia di bronzo, superando la Slovacchia nella finale per il terzo posto. FINALI DONNE kata a squadre: con una prova sontuosa le nostre portacolori, Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti conquistano una splendida medaglia d’oro con il punteggio di 25.74, superando di un soffio la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) I CampionatiEKFdidi Porec (Croazia) si chiudono nel migliore dei modi per i colori azzurri. Dopo le gare disputate nella giornata di ieri i nostri atleti si sono distinti anche nella giornata conclusiva, dedicata alle finali collettive. Ladiha conquistato una meravigliosa medaglia dicontro la temibile Spagna, mentre la formazione dimaschile ha centrato la medaglia di, superando la Slovacchia nella finale per il terzo posto. FINALI DONNEa squadre: con una prova sontuosa le nostre portacolori, Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti conquistano una splendida medaglia d’oro con il punteggio di 25.74, superando di un soffio la ...

