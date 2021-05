Juventus, Agresti svela: un top player bianconero verso il rinnovo (Di domenica 23 maggio 2021) Juventus – Una delle rivelazioni di questa stagione a forti tinte chiaroscurali per la Juventus è stato sicuramente Juan Cuadrado, il cui apporto alla causa si è rivelato assolutamente determinante, soprattutto in termini di assist. Da molti considerato il regista aggiunto della manovra bianconera, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022. Adesso sembra vicinissimo il rinnovo del contratto. Juventus, Cuadrado verso il rinnovo Secondo quanto riportato da Romeo Agresti su Goal.com, trapela ottimismo per il buon esito della trattativa relativa al prolungamento. La verità della Vecchia Signora è quella di puntare forte sull’ex Fiorentina e Chelsea, sebbene tra poco più di 12 mesi avrà 34 anni. Leggi anche: Mercato Juventus, cessione a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 maggio 2021)– Una delle rivelazioni di questa stagione a forti tinte chiaroscurali per laè stato sicuramente Juan Cuadrado, il cui apporto alla causa si è rivelato assolutamente determinante, soprattutto in termini di assist. Da molti considerato il regista aggiunto della manovra bianconera, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022. Adesso sembra vicinissimo ildel contratto., CuadradoilSecondo quanto riportato da Romeosu Goal.com, trapela ottimismo per il buon esito della trattativa relativa al prolungamento. La verità della Vecchia Signora è quella di puntare forte sull’ex Fiorentina e Chelsea, sebbene tra poco più di 12 mesi avrà 34 anni. Leggi anche: Mercato, cessione a ...

