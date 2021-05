Imprenditore arrestato | altre 3 ragazze pronte a denunciarlo

(Di domenica 23 maggio 2021) commenta Tresi sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio Di Fazio, l'nel settore farmaceutico in cella da venerdì per aver violentato una 21enne. L'uomo ...

Poi l'lo ha richiamato dal suo numero fingendo un accento calabrese e minacciandolo di morte se non si fosse disinteressato. Per fortuna i due ragazzi non hanno esitato a denunciare ...... nonché da accertamenti informatici eseguiti su vari telefoni e computer utilizzati dall'. L'uomo, preoccupato dall'esito della perquisizione e dalle indagini in corso, ha addirittura ...Sono tre al momento le ragazze che si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio di Fazio, l'imprenditore nel ...Gli inquirenti lo avevano scoperto analizzando i telefoni di quello che il giudice per le indagini preliminari di Milano, Chiara Valori, ha definito “novello Barbablù”. Le vittime di Antonio Di Fazio, ...