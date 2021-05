Greta Thumberg, body shaming dal China Daily: “Fa la principessa ambientale ma le sue emissioni non devono essere così basse” (Di domenica 23 maggio 2021) Qualche giorno fa il quotidiano cinese China Daily ha attaccato Greta Thunberg per la sua critica nei confronti delle emissioni di carbonio prodotte dalla Cina. L’articolo, firmato dallo scrittore cinese Tang Ge, arriva a definire l’attivista 18enne una “principessa ambientale“, ma “anche se afferma di essere vegana, a giudicare dai risultati del suo sviluppo, le sue emissioni di carbonio non devono essere così basse”. I media statunitensi hanno ripreso la notizia definendo l’attacco del giornale cinese come un esempio di body shaming o fat shaming. Being fat-shamed by Chinese state owned media is a pretty weird experience even by ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Qualche giorno fa il quotidiano cineseha attaccatoThunberg per la sua critica nei confronti delledi carbonio prodotte dalla Cina. L’articolo, firmato dallo scrittore cinese Tang Ge, arriva a definire l’attivista 18enne una ““, ma “anche se afferma divegana, a giudicare dai risultati del suo sviluppo, le suedi carbonio non”. I media statunitensi hanno ripreso la notizia definendo l’attacco del giornale cinese come un esempio dio fat. Being fat-shamed by Chinese state owned media is a pretty weird experience even by ...

