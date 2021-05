God of War Ragnarok sarà un'esclusiva PS5? Il report di un insider nega la versione old-gen (Di domenica 23 maggio 2021) PlayStation è una console ricca di esclusive e la next-gen di PlayStation 5 non fa eccezione: titoli come Returnal, Demon's Souls e Ratchet & Clank sono e saranno ottime aggiunte in una libreria in prevedibile crescita. Tuttavia, mentre in questi casi era chiaro quale sarebbe stata la piattaforma d'uscita, per altri titoli ci sono ancora dei dubbi immensi e il prossimo God of War ne è un chiaro esempio. God of War Ragnarok, il sequel delle avventure di Kratos in terra norrena, su quali piattaforme uscirà? sarà un titolo cross-gen, oppure sarà un'esclusiva PS5? Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 23 maggio 2021) PlayStation è una console ricca di esclusive e la next-gen di PlayStation 5 non fa eccezione: titoli come Returnal, Demon's Souls e Ratchet & Clank sono e saranno ottime aggiunte in una libreria in prevedibile crescita. Tuttavia, mentre in questi casi era chiaro quale sarebbe stata la piattaforma d'uscita, per altri titoli ci sono ancora dei dubbi immensi e il prossimo God of War ne è un chiaro esempio. God of War, il sequel delle avventure di Kratos in terra norrena, su quali piattaforme uscirà?un titolo cross-gen, oppureun'? Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : God War God of War 2: Ragnarok sarà un'esclusiva PS5? Un rumor sembrerebbe confermarlo Nelle ultime ore è riemerso in rete un leak datato settembre 2020, in cui l'affidabile leaker Navtra aveva dichiarato che God of War 2: Ragnarok sarebbe stato un'esclusiva next - gen. Inizialmente la notizia era passata sotto i radar delle principali testate occidentali, ma nelle ultime ore c'è stato un vero e proprio ...

I migliori giochi per PS5 sono quelli PS4 (e sarà così per un bel po') Ghost of Tsushima è stato portato a 60fps laddove era cappato a 30 pure con la seconda modalità opzionale di PS4 Pro (scelta bizzarra, ma tant'è), mentre God of War ha proposto i 60fps ora senza ...

God of War: quante volte muore Kratos nella serie? Everyeye Videogiochi God of War 2 esclusiva PS5: riprende quota il rumor, novità in arrivo questa estate? Con la Summer Game Fest e l'E3 alle porte, riprendono quota le anticipazioni dell'insider Navtra su God of War 2 sviluppato in esclusiva su PlayStation 5 ...

God of War: quante volte muore Kratos nella serie? L'amatissimo protagonista della serie Santa Monica Studios ha vissuto tantissimi eventi nel corso della sua esistenza, sperimentando anche la morte.

