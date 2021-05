GF Vip Lorenzo Riccardi durissimo sul cast | “Io a casa | in tv dei cadaveri”

(Di domenica 23 maggio 2021) Grande Fratello Vip L’ex tronista si confida: l’idea del matrimonio, della famiglia e l’affondo sul Grande Fratello Vip Pubblicato su 23 Maggio 2021, ex tronista e opinionista di Uomini e Donne, si è confessato a ruota libera nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda su Radio Radio. Il giovane ha parlato della relazione con Claudia Dionigi, scelta proprio nel programma di Maria De Filippi. Era il 22 febbraio del 2019 quando i due si promettevano amore negli studi del dating show. Promessa che dura ancora oggi tanto che parlare di famiglia e matrimonio non è tabù, seppur la coppia sul tema preferisce andarci con i piedi di piombo. Spazio anche alla voce che vorrebbecome concorrente del Grande Fratello Vip., rispondendo sulla questione, ha ‘picchiato’ ...

Lorenzo Riccardi: "Io naufrago? Magari!" Lorenzo Riccardi negli ultimi anni ha sostenuto il provino sia per partecipare a L'Isola dei Famosi, sia per fare il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma... Sebbene sia finita da pochi mesi la quinta edizione del GF Vip, stanno già iniziando a circolare voci sui papabili nuovi concorrenti. Tra i nomi in lizza, ... Lorenzo Riccardi, ex tronista e opinionista di Uomini e Donne, si è confessato a ruota libera nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda su Radio Radio. Il giovane ha parlato della relazione con Claudia Dionigi