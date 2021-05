Funivia Stresa - Mottarone | Draghi | ' Cordoglio di tutto il governo | un pensiero particolare ai bimbi'

Advertising

#Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute. Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio. Si stacca cabina della funivia tra Stresa e il Mottarone: "Ci sono nove vittime. Due bimbi sono gravi. Ha ceduto la fune dell'impianto. Se queste sono le ripartenze in sicurezza prepariamoci a un susseguirsi di tragedie. #Mottarone

'Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della- Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari'. Lo ...'Il tragico incidente alla- Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la ...Una cabina della funivia è precipitata sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano: almeno 13 morti e 2 feriti nella tragedia. Due bambini sono stati trasportati in codice rosso ...Sospesa l'inaugurazione della caserma dei vigili del fuoco, prevista per domani a Giugliano in Campania. Dopo la tragedia sul Lago Maggiore, che ha visto la funivia che collega Stresa con ...