Funivia del Mottarone precipita: almeno 8 vittime (Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia sulla montagna che domina la sponda piemontese del lago Maggiore Sul posto vigili del fuoco e mezzi del soccorso alpino. Si è spezzato un cavo di traino Nella cabina precipitata c’erano 11 persone Leggi su corriere (Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia sulla montagna che domina la sponda piemontese del lago Maggiore Sul posto vigili del fuoco e mezzi del soccorso alpino. Si è spezzato un cavo di traino Nella cabinata c’erano 11 persone

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - rtl1025 : ???? La #funivia che collega #Stresa con il #Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 4 #vittime. Sul post… - BonoDario1 : RT @rtl1025: ???? La #funivia che collega #Stresa con il #Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 4 #vittime. Sul posto sono pres… - leftiscooler : La funivia di #Stresa per chi è cresciuto sul Lago Maggiore è quella magica cosa che, in 20 minuti, ancora in tarda… -